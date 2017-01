Duas mulheres morrem em acidente na BR-470, em Blumenau

Trânsito 17/01/2017 | 19h37

Duas mulheres morreram em um acidente na altura do Km 50 da BR-470, próximo ao trevo de acesso ao bairro Fortaleza, em Blumenau. A colisão ocorreu por volta das 17h50min. Um automóvel Celta preto, com placas de Gaspar, foi atingido por um caminhão, que teria placas de Içara.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não deu mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. O trânsito ficou interrompido, o que provocou longas filas nos dois sentidos da rodovia. Houve vazamento de óleo no local do acidente, coberto por serragem em ação que teve apoio da guarda de trânsito de Blumenau.



Os corpos das vítimas, que até as 19h20min não tinham tido as identidades divulgadas, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Em breve mais informações.

(Foto: Marcos Fernandez/Arquivo pessoal)