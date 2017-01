Duas mulheres ficam gravemente feridas em acidente na BR-470

Indaial 27/01/2017 | 08h13

A motorista e a passageira de um Fiesta, com placas de Lontras, ficaram gravemente feridas após acidente frontal com um Fox, com placas de Luiz Alves, no Km 68 da BR-470, em Indaial.



Leia também

:: Pedro Machado: Obras da BR-470 receberão apenas 39% do orçamento ideal em 2017

:: Motociclista de 42 anos morre na BR-470, em Apiúna



As vítimas, ambas de 22 anos, foram retiradas das ferragens por volta das 19h de quinta-feira pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial, que tiveram o auxílio do Samu Blumenau. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau. O condutor do Fox nada sofreu.