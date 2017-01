Doses da vacina contra HPV para meninos já estão disponíveis em SC

Imunização 04/01/2017 | 20h08 Atualizada em

Já estão disponíveis nos postos de saúde catarinenses as doses de vacinas contra papilomavírus (HPV) para meninos de 12 e 13 anos. No Estado 111 mil garotos precisam ser imunizados. A estratégia tem como objetivo proteger contra as verrugas genitais e cânceres de garganta e ânus, doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV. As meninas de 9 aos 13 já eram imunizadas, porém, neste ano foram incluídas as de 14 anos.



A gerente de imunização da Dive/SC, Vanessa Vieira da Silva, explica que uma das remessas das doses chegaram em dezembro e já foram distribuídas pelo Estado. Vanessa cita que no ano passado, a cobertura vacinal das meninas foi de 63% nas duas doses necessárias. Na primeira, alcançou 90%.



— O grande desafio da imunização entre adolescentes é conseguir fazer as duas doses — acrescenta a gerente.

A vacinação contra HPV não conta com campanha específica, basta chegar ao posto de vacinação e solicitar a dose.

Outra novidade no calendário vacinal deste ano é que adolescentes de 12 a 13 anos também serão imunizados contra meningite C. Antes apenas crianças de 3, 5 e 12 meses são vacinadas contra a doença considerada grave e de rápida evolução.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a incluir meninos em um programa nacional de imunização de HPV. A expectativa da pasta é imunizar mais de 3,6 milhões de meninos este ano, além de 99,5 mil crianças e jovens de 9 a 26 anos que vivem com HIV/aids no Brasil. Serão adquiriras, ao todo, 6 milhões de doses ao custo de R$ 288,4 milhões.

A vacina protege, principalmente, contra o câncer de colo do útero, e também protege ainda contra verrugas genitais, câncer de garganta, ânus e verrugas genitais - doenças transmitidas também pelo vírus.

O esquema vacinal para os meninos contra HPV será o mesmo das meninas, ou seja, duas doses com seis meses de intervalo entre elas. Para os que vivem com HIV, a faixa etária é mais ampla (9 a 26 anos) e o esquema vacinal é de três doses (intervalo de 0, 2 e 6 meses).

O HPV é transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas, na maioria das vezes através da relação sexual desprotegida. É altamente contagioso, sendo possível infectar-se com uma única exposição ao vírus. Pessoas infectadas podem não apresentar lesões visíveis e transmitir o HPV sem saber.

