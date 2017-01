Doping tira ouro da Jamaica no revezamento 4x100 de Pequim; Brasil herda bronze

Lausana 25/01/2017 | 14h46

O jamaicano Usain Bolt perdeu oficialmente uma de suas medalhas de ouro, depois da desqualificação do conjunto jamaicano pelo doping de Nesta Carter, um dos integrantes da equipe do revezamento 4x100 metros em Pequim 2008. Com o resultado, o Brasil herdou o bronze na prova.

A decisão vai desfalcar a coleção dourada de Bolt, que se transformou em uma lenda do esporte depois de conseguir vencer as três mais importantes disputas do atletismo(100m, 200m e 4x100m livres) em uma mesma competição.

O 'raio' repetiu a façanha três vezes seguidas, nos Jogos Olímpicos de 2008, 2012 e 2016.

Com a perda, o astro do atletismo vê o número de medalhas de ouro em sua sala de troféus cair de 9 para 8.

A decisão de retirar a medalha era esperada desde junho de 2016, quando o programa de análises do Comitê Olímpico Internacional (COI) detectou um estimulante não autorizado em Carter, em amostras de Jogos Olímpicos anteriores.

"Nesta Carter é culpado de ter violado as regras antidoping dos Jogos Olímpicos de Pequim-2008 (...)Está desclassificado do revezamento 4x100 metros", escreveu o COI em um comunicado, explicitando que a eliminação de Carter também resulta na desqualificação do conjunto jamaicano.

Usain Bolt estava ciente de que sua coleção de medalhas poderia diminuir, por conta do "caso Carter".

"Não vai mudar nada no meu legado. Claro que eu me decepciono por perder a medalha, mas a vida é assim. O que eu posso fazer? Não tenho controle sobre isso", declarou Bolt na última noite das Olimpíadas do Rio, em agosto.

"Estamos em um bom caminho contra o doping no atletismo. Confio na Agencia Mundial Antidoping e na Federação Internacional de Atletismo, elas fazem um bom trabalho", acrescentou o raio.

O COI também confirmou que a russa Tatiana Lebedeva perdeu a prata no salto triplo, em Pequim.

Brasil herda o bronze

Com a eliminação dos jamaicanos, o Brasil herdou o bronze do revezamento. A equipe brasileira havia chegado em quarto, atrás de Trinidade e Tobago e do Japão, que herdaram o ouro e a prata, respectivamente.

A mudança faz com que o Brasil aumente o número total de medalhas conquistadas na China. Agora são 17, sendo três de ouro, quatro de prata e dez de bronze.

Vicente Lima, Sandro Viana, Bruno de Barros e José Carlos Moreira disputaram a prova em Pequim-2008.

A equipe feminina também foi favorecida pelo doping da Rússia e herdou o bronze no revezamento de mulheres, em agosto de 2016.

