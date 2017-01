Dona Zenaide volta a atender no restaurante Pedacinho do Céu, no Pântano do Sul 

CAPITÃ DE VOLTA 23/01/2017 | 15h37

Com quepe de marinheiro novo, Zenaide de Souza voltou a atender clientes no Pântano do Sul Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

A Capitã não consegue ficar parada. Desde sábado, a senhora de 72 anos voltou a atender os clientes nas areias do Pântano do Sul, em Florianópolis. Enquanto sete funcionários fazem a limpeza do restaurante, consumido pelas chamas há uma semana, Zenaide de Souza vende salgados e bebidas nas cadeiras na beira da praia.

— Está sendo igual 30 anos atrás, quando eu comecei com um quiosquezinho e os produtos numa caixinha de isopor. Só que agora é com mais orgulho — relembra Zenaide.

Conheça a história de dona Zenaide, que abriu o bar em 1988 para criar os oito filhos

Ela já está até com um novo quepe de marinheiro. Ganhou de um vizinho,que usava apenas como fantasia de carnaval. Pastéis, bolinho de siri e bacalhau, refrigerante, cerveja e água é o que dá pra colocar no cardápio por enquanto. Nos próximos dias, será instalado um contêiner no espaço do deck, que não foi destruído.

— A gente não pode parar. Precisamos do dinheiro, tem o aluguel dos meus netos. E também pra mostrar pras pessoas que a gente não se entregou. Já vendemos bastante neste final de semana — conta a matriarca da família Souza.

O trabalho de reconstrução ainda vai levar bastante tempo. É impossível dar um prazo. Parte da alvenaria que ficou em pé também está comprometida, e o preto da fuligem está por tudo. Até agora, foi arrecadado em uma vaquinha na internet R$ 15 mil dos R$ 50 mil necessários.



No sábado, o Capitão Ademir Petiscaria, que também fica na beira da praia, doou o faturamento do dia para a reconstrução do concorrente. Os funcionários inclusive usaram as camisetas do Pedacinho do Céu. O bar ficou lotado até o final da noite, com show da banda Esporão do Bagre.

Já neste domingo, a comunidade deu um abraço coletivo em volta do Restaurante. Cerca de 60 pessoas prestaram solidariedade à família Souza. Imagens aéreas foram captadas pelo drone do instituto Larus,vinculado à UFSC.

No próximo sábado (28), às 19h, será organizado um chá de bar para arrecadar itens de restaurante. Haverá roda de samba, comidas,bebidas e brincadeiras com a Dona Zenaide. A intenção é que as pessoas levem talheres, pratos, panelas, caçarolas, frigideiras,fritadeiras, espremedores de frutas, potes, saca rolhas, etc. Será no salão de festas da Associação dos Moradores do Pântano do Sul.