Dólar continuará forte, diz futuro secretário do Tesouro americano

Washington 19/01/2017 | 15h09

Steven Mnuchin, futuro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, disse nesta quinta-feira que o dólar continuará forte "no longo prazo".

No começo da semana o presidente eleito Donald Trump fez o dólar cair, depois de comentar que a moeda estava muito valorizada. Para Mnuchin, esse comentário tem um efeito de "curto prazo".

"A força (do dólar) no longo prazo é importante", disse no Congresso durante sua audiência de confirmação para o cargo que exercerá a partir de sexta-feira, com a posse de Trump.

