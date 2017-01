Dois homens são presos após roubo em agência dos Correios, em Blumenau

Criminalidade 05/01/2017 | 17h46

Dois homens foram presos após um roubo a uma agência dos Correios na Rua 2 de Setembro, no bairro Itoupava Norte, em Blumenau. O crime ocorreu por volta das 14h desta quinta-feira. Segundo informações da Polícia Militar, eles teriam invadido a agência armados de pistolas e fugido em uma moto com placa de Blumenau, levando uma pequena quantidade de dinheiro não informada.

Em seguida, equipes da PM fizeram buscas pela região e localizaram a dupla na região do Morro do Abacaxi, no bairro Nova Esperança. Os suspeitos foram conduzidos à Central de Plantão Policial, no bairro Garcia.