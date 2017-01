Dois homens morrem em colisão frontal na BR-282 no Oeste de SC

Acidente de trânsito 07/01/2017 | 12h20 Atualizada em

Um acidente de trânsito acabou em duas mortes em Pinhalzinho, no Oeste de SC, na madrugada deste sábado. A colisão frontal foi registrada às 1h15min no km 581 da BR-282. As informações são do portal de notícias do G1 Santa Catarina.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um Vectra, com placas de Saudades (SC), e uma caminhonete Strada de Modelo (SC) bateram de frente. A possibilidade, segundo a PRF, é de que o Vectra tenha tentado ultrapassar um caminhão.

Os dois condutores, ambos com 48 anos, morreram no local. Um homem de 33 anos que estava no Strada teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Pinhalzinho. No Vectra, a passageira de 48 anos teve ferimentos graves e também foi encaminhada ao hospital.

Foto: PRF / Divulgação

