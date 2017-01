Do chucrute à mostarda: Hemmer mira expansão na América Latina

Economia 16/01/2017 | 03h40 Atualizada em

Heinrich Hemmer não cruzou o Atlântico para fazer repolho fermentado, mas a vida o empurrou para isso. O alemão deixou o velho continente com a promessa, por parte do fundador de Blumenau, Hermann Blumenau, de que teria uma vaga de professor.



Empresa de Blumenau é uma das maiores fabricantes de conservas do país Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Só que ao chegar a Santa Catarina, as vagas para essa função já estavam ocupadas. Para se manter, o jovem Heinrich, então com 24 anos, passou a produzir chucrute com o repolho que ele mesmo plantava e levava, de carroça, para vender. A qualidade conquistou os consumidores locais, um punhado de imigrantes alemães como ele. Começava a história da Hemmer.



O chucrute é produzido até hoje, agora junto com outros 349 itens. A mostarda tornou-se o mais conhecido e a especialidade da casa, com nove variedades. De acordo com a própria empresa, a Hemmer é a maior importadora de sementes de mostarda do país, compradas do Canadá. O uso da matéria-prima na fórmula seria um dos diferenciais do produto.



Hoje, a Hemmer vende em todo o Brasil, e ainda exporta para países como Paraguai, Uruguai, Inglaterra e Japão. A meta da empresa para 2017 é ter um distribuidor em cada país da América do Sul.

– Grande parte desse tipo de produto consumido nos países latinos vem da Europa, e podem ser substituídos pelos nossos, que não perdem em nada em qualidade – afirma Ericsson Luef, tataraneto do fundador.