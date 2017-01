DNIT põe tráfego em meia pista na BR-282 em Rancho Queimado

Interdição parcial 03/01/2017 | 14h54 Atualizada em

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Santa Catarina determinou nesta terça-feira (3) que o trânsito na BR-282 na ponte sobre o Rio Bonito, quilômetro 68,5, seja feito em meia pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está orientando os motoristas que trafegam no local. As fortes chuvas da última semana comprometeram a estrutura da ponte. Parte do acostamento entre a pista e a mureta caiu, abrindo uma enorme cratera.

A erosão na base da estrutura, causada por chuvas na região, abriu uma cratera entre a pista e a estrutura da ponte no domingo (1º). Em nota, o DNIT comunicou que "os engenheiros João Vieira, da unidade de São José responsável pelo trecho, e Névio Carvalho e Adriano Ferreira, da sede do órgão, estiveram no local para levantamentos técnicos e constataram o risco de parte da ponte ceder em razão do tráfego, principalmente de caminhões pesados".

O DNIT informou ainda que deve decretar situação de emergência na rodovia com o objetivo de facilitar a disponibilidade de recursos e contratação emergencial de empresa para executar o serviço de recuperação da cabeceira da ponte.

As rotas alternativas passam pela BR-470, no Vale do Itajaí, e pela BR-101, no Litoral do Estado. Caso chova forte nesta semana, não está descartada a interrupção parcial ou total da rodovia. Atualmente, o trânsito flui nos dois sentidos, mas com desvio lateral para evitar sobrecarga de peso no local em que o asfalto cedeu.

Segundo a PRF, o local está sinalizado. Nesta segunda-feira, engenheiros estiveram na rodovia e confirmaram a gravidade da situação. A PRF alerta ainda que, em caso de interrupção da rodovia, os veículos longos não terão espaço para fazer o retorno nas proximidades da ponte, devido à pista estreita.

Foto: PRF / Divulgação