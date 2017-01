Djokovic, Nadal e Serena vencem na primeira rodada do Aberto da Austrália

Melbourne 17/01/2017 | 08h22

O sérvio Novak Djokovic, atual campeão do torneio, venceu com facilidade o espanhol Fernando Verdasco (N.40) na primeira rodada do Aberto da Austrália por três sets, 6-1, 7-6 (7/4), 6-2.

A americana Serena Williams e o espanhol Rafael Nadal também voltaram às quadras com vitória, superando a suíça Belinda Bencic e o alemão Florian Mayer.

Nadal, nono cabeça de chave, venceu com facilidade por três sets, 6-3, 6-4, 6-4, aparentemente recuperado de um 2016 repleto de problemas.

Na categoria feminina, Serena Williams começou bem sua disputa por um 23º título do Gran Slam ao eliminar Bencic por 6-4 e 6-3.

* AFP