Djokovic é eliminado do Aberto da Austrália; Rafa e Serena avançam

Melbourne 19/01/2017 | 10h50

O sérvio Novak Djokovic, defensor do título, foi eliminado nesta quinta-feira na segunda rodada do Aberto da Austrália pelo 117º jogador mundial, o uzbeque Denis Istomin, em cinco sets de 7-6 (10/8), 5-7, 2-6, 7-6 (7/5), 6-4, enquanto Rafael Nadal e Serena Williams avançaram sem sustos.

Djokovic, número dois mundial e seis vezes campeão em Melbourne, não perdia tão rápido em um torneio do Grand Slam desde Wimbledon em 2008.

O sérvio cedeu seu primeiro posto do ranking ATP no fim de 2016 ao britânico Andy Murray, após um pior desempenho na segunda metade da temporada, devido, em parte, a uma falta de motivação.

Mas sua vitória no torneio de Doha no início de janeiro, em uma disputada final contra Murray, previa um retorno ao seu melhor nível.

No início deste Aberto da Austrália superou facilmente em três sets uma primeira rodada complicada contra o espanhol Fernando Verdasco.

Mas nesta quinta-feira, Djokovic, de 29 anos, jogou longe de seu melhor nível e perdeu após 4 horas e 48 minutos de jogo, diante de um adversário que fez o jogo de sua vida.

"A chave da partida foi o início do quarto set. Eu deveria ter pressionado, mas não fui capaz. Denis não estava nervoso. Ele não jogou muitos grandes jogos na carreira, mas hoje era seu dia", analisou Djoko.

De fato, Istomin fez partida impecável. Aos 30 anos, seus melhores resultados em Grand Slam (34 participações) foram as oitavas de final de Wimbledon-2012 e do Aberto dos Estados Unidos-2013. Em cinco jogos prévios contra Djokovic, só havia vencido um set.

O uzbeque, que em 2001 sofreu um grave acidente de carro e correu risco de precisar abandonar o sonho de ser tenista profissional, conta com a peculiaridade de ter a própria mãe como técnica e disputa o Aberto da Austrália graças ao convite que recebeu da organização.

"Ele jogou acima de seu nível, mas é preciso reconhecer seu mérito. Tenho que felicitá-lo. Para mim foi um dia em que não me senti bem em quadra, enquanto o adversário sentia muito bem a bola. Assim é o esporte", explicou Djokovic. "Agora vou fazer as malas e passar mais tempo com a família".

Na 3ª rodada, Istomin enfrentará o espanhol Pablo Carreño (31º).

- Rafa e Serena avançam sem sustos -

Se Djokovic, principal favorito ao título em Melbourne, deu adeus à competição, Rafael Nadal e Serena Williams seguem firmes e fortes, ganhando com facilidade nesta quinta-feira.

Nadal entrou em quadra na Rod Laver Arena para enfrentar o veterano cipriota Marcos Baghdatis (36º) e venceu em três sets, parciais de 6-3, 6-1 e 6-3.

Eficiente com sua direita (16 pontos vencedores), Nadal precisou de 2 horas e 13 minutos para avançar à 3ª rodada, mostrando mais uma vez que está recuperado das lesões que o assolaram na última temporada e o fizeram cair para o 9º lugar do ranking ATP.

Na próxima fase, o tenista espanhol medirá forças com a promessa alemã Alexander Zverev, número 24 do mundo.

Na chave feminina, Serena Williams, número 2 do mundo e que busca seu 23º título de Grand Slam na carreira, derrotou a tcheca Lucie Safarova (61ª) por 6-3 e 6-4, se classificando para enfrentar na 3ª rodada a australiana Nicole Gibbs (92ª).

A surpresa do dia na chave feminina acabou sendo a eliminação da polonesa Agnieszka Radwanska, terceira cabeça de chave, para a croata Mirjana Lucic-Baroni, 6-3, 6-2.

- Resultados desta quinta-feira no Aberto da Austrália:

Simples masculino (2ª rodada):

Rafael Nadal (ESP/N.9) x Marcos Baghdatis (GRE) 6-3, 6-1, 6-3

Gaël Monfils (FRA/N.6) x Alexandr Dolgopolov (UCR) 6-3, 6-4, 1-6, 6-0

Philipp Kohlschreiber (ALE/N.32) x Donald Young (EUA) 7-5, 6-3, 6-0

Alexander Zverev (ALE/N.24) x Francis Tiafoe (EUA) 6-2, 6-3, 6-4

Roberto Bautista (ESP/N.13) x Yoshihito Nishioka (JPN) 6-2, 6-3, 6-3

David Ferrer (ESP/N.21) x Ernesto Escobedo (EUA) 2-6, 6-4, 6-4, 6-2

Gilles Simon (FRA/N.25) x Rogerio Dutra Silva (BRA) 6-4, 6-1, 6-1

Milos Raonic (CAN/N.3) x Gilles Muller (LUX) 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)

Dominic Thiem (AUT/N.8) x Jordan Thompson (AUS) 6-2, 6-1, 6-7 (6/8), 6-4

Benoît Paire (FRA) x Fabio Fognini (ITA) 7-6 (7/3), 4-6, 6-3, 3-6, 6-3

Ivo Karlovic (CRO/N.20) x Andrew Whittington (AUS) 6-4, 6-4, 6-4

David Goffin (BEL/N.11) x Radek Stepanek (RTC) 6-4, 6-0, 6-3

Grigor Dimitrov (BUL/N.15) x Hyeon Chung (KOR) 1-6, 6-4, 6-4, 6-4

Richard Gasquet (FRA/N.18) x Carlos Berlocq (ARG) 6-1, 6-1, 6-1

Pablo Carreno (ESP/N.30) x Kyle Edmund (GBR) 6-2, 6-4, 6-2

Denis Istomin (UZB) x Novak Djokovic (SRV/N.2) 7-6 (10/8), 5-7, 2-6, 7-6 (7/5), 6-4

Simples feminino (2ª rodada):

Karolina Pliskova (RTC/N.5) x Anna Blinkova (RUS) 6-0, 6-2

Jelena Ostapenko (LAT) x Yulia Putintseva (KAZ/N.31) 6-3, 6-1

Daria Gavrilova (AUS/N.22) x Ana Konjuh (CRO) 6-2, 1-6, 6-4

Timea Bacsinszky (SUI/N.12) x Danka Kovinic (MNE) 6-1, 7-6 (7/5)

Elena Vesnina (RUS/N.14) x Mandy Minella (LUX) 6-3, 6-3

Jennifer Brady (EUA) x Heather Watson (GBR) 2-6, 7-6 (7/3), 10-8

Maria Sakkari (GRE) x Alizé Cornet (FRA/N.28) 7-5, 4-6, 6-1

Mirjana Lucic-Baroni (CRO) x Agnieszka Radwanska (POL/N.3) 6-3, 6-2

Dominika Cibulkova (SVQ/N.6) x Su-Wei Hsieh (TPE) 6-4, 7-6 (10/8)

Ekaterina Makarova (RUS/N.30) x Sara Errani (ITA) 6-2, 3-2 (abandon)

Caroline Wozniacki (DIN/N.17) x Donna Vekic (CRO) 6-1, 6-3

Johanna Konta (GBR/N.9) x Naomi Osaka (JPN) 6-4, 6-2

Barbora Zahlavova Strycova (RTC/N.16) x Andrea Petkovic (ALE) 6-0, 7-5

Caroline Garcia (FRA/N.21) x Océane Dodin (FRA) 6-7 (3/7), 6-4, 6-4

Nicole Gibbs (EUA) x Irina Falconi (EUA) 6-4, 6-1

Serena Williams (EUA/N.2) x Lucie Safarova (RTC) 6-3, 6-4

fbx/ra/erl/am