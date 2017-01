Disputa no Italiano, tênis e handebol: os destaques dos jornais esportivos desta terça /

Nas capas 24/01/2017 | 09h56 Atualizada em

Se o futebol é o grande assunto nos grandes jornais esportivos europeus, a terça-feira traz duas exceções à regra. Na Espanha, a campanha de Rafael Nadal ganhou destaque no Marca. Na França, a participação da seleção de handebol no Campeonato Mundial ganhou a capa do L'Equipe.

No mundo do futebol, a Itália ressalta a briga parelha entre Juventus, Roma e Napoli. Argentinos e uruguaios falam sobre jogos de pré-temporada e o início da Libertadores, que teve jogos de sua fase preliminar nesta segunda-feira.

La Gazzetta dello Sport, Itália



Foto: Reprodução / La Gazzetta dello Sport

O futebol ofensivo tem sido o tom na Itália e, se houve domínio total da Juventus nos últimos anos, Roma e Napoli também estão na briga nesta temporada.

Marca, Espanha

Foto: Reprodução / Marca

O Marca sai do assunto principal de costume, o Real Madrid, para dar um destaque maior a Rafael Nadal. A manchete diz que o tenista "segue rugindo" no Aberto da Austrália — ele derrotou Gael Monfils e foi para as quartas de final do Grand Slam.

Sport, Espanha

Foto: Reprodução / Sport

O Sport destaca a oferta do Barcelona que está na mesa de Lionel Messi para uma extensão contratual por cinco anos. As partes devem se reunir em breve para negociar.

Mundo Deportivo, Espanha

Foto: Reprodução / Mundo Deportivo

O Mundo Deportivo destaca a nadadora Mireia Belmonte e o piloto de motociclismo Marc Márquez, eleitos os atletas do ano na Espanha pelo jornal catalão.

L'Equipe, França

Foto: Reprodução / L'Equipe

O L'Equipe dá destaque ao Campeonato Mundial de Handebol, que ocorre no país. A seleção local passou pela Islândia nas oitavas e tem um desafio perigoso nas quartas: a jovem seleção da Suécia. O Brasil foi eliminado nas oitavas pela Espanha em uma derrota por 28 a 27.

A Bola, Portugal

Foto: Reprodução / A Bola

O jornal A Bola, de Portugal, noticia a venda do atacante Gonçalo Guedes, de 20 anos. O jogador deixou o Benfica a caminho do PSG, da França, por 30 milhões de euros (R$ 102 milhões).

Olé, Argentina

Foto: Reprodução / Olé

O Olé, da Argentina, fala sobre a vitória convincente do Racing sobre o Independiente, por 3 a 0, na Copa da Província. A equipe venceu de forma "contundente" no jogo de pré-temporada.

Ovación, Uruguai

Foto: Reprodução / Ovación

O Ovación dá destaque para o início da Libertadores. Uruguaio participante na primeira fase — agora são três fases até a etapa de grupos —, o Montevideo Wanderers perdeu por 3 a 2 para o Universitario Sucre na Bolívia. O jogo de volta será na sexta-feira.

Lance!, Brasil

Foto: Reprodução / Lance!

A edição paulista do Lance! destaca novamente a negociação do Corinthians por Jadson. O jogador aceitou reduzir as luvas, valor pago imediatamente na assinatura do contrato, e ficou mais perto do acerto.