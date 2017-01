Disco de estreia do Quinteto Enraizados é uma das boas novas da música em Santa Catarina

Instrumental e diverso 13/01/2017 | 09h06 Atualizada em

O trabalho de estreia do Quinteto Enraizados é mais uma prata da casa. Se Santa Catarina é berço de uma das melhores cenas instrumentais do Brasil, o grupo de Joinville está em sintonia com a fusão de ritmos que tão bem se faz por aqui. Essencialmente diverso, embora brasileiríssimo, o disco é uma das boas novas desse começo de ano no Estado. O show de lançamento em Florianópolis será sábado no Teatro Ademir Rosa (CIC), em Florianópolis.

O Quinteto é formado por músicos da Argentina e do Brasil que se encontraram em Joinville, cidade onde a cena instrumental ainda é latente: Marcos Archetti (contrabaixo), Edilson Forte (piano), Gledison Zabote (saxofones), Rafael Vieira (bateria) e Gabriel Vieira (violino). Ainda que seja uma fusão instrumental de ritmos e inspirado no jazz, é um trabalho de tributo à música brasileira e de raiz.

— Tem xote, frevo, samba, bossa, compassos irregulares. É uma fusão bem livre, mas sustentada na música de raiz. E a partir disso viajamos para lugares mais experimentais — diz o argentino Marcos Archetti.

Há alguns anos Archetti escolheu Joinville para morar e produzir música. O embrião do Enraizados começou quando ele e o pianista paulista Edilson Forte se juntaram para formar um duo. Duas culturas musicais diferentes, mas a mesma busca pela beleza musical. O repertório autoral foi crescendo e, na medida em que vieram as composições, vieram também os parceiros, todos eles já nomes de referência em seus instrumentos, até a formação do quinteto.

— O lindo dessa história é que teve um lado humano muito forte. Nós nos admiramos como pessoas e como músicos. Enraizados tem a ver também com nossa busca por criar raízes — conta o contrabaixista.

Como quinteto, o grupo debruçou-se em arranjos mais elaborados, combinações de timbres e orquestração com liberdade para o improviso.

Alegre Corrêa e os irmãos François e Marissol Muleka fazem participação



Depois dos lançamentos no final do ano passado no Norte do Estado, o show na Capital terá a participação especial de Alegre Corrêa.



— Enraizados é um trabalho dedicado pura e simplesmente à beleza da música. Fiquei surpreso quando ouvi pela primeira vez. É um som autêntico e elaborado — disse o multi-instrumentista ganhador de um Grammy.

O cantor François Muleka e a irmã, a também cantora Marissol Muleka, participam de Espiral, uma bossa dedicada a Tom Jobim composta por Archetti. A canção terá ainda a participação dos músicos convidados João Titton, Ingrid Elias e Tacio Vieira, integrantes do Quarteto de Cordas, que se juntam ao violinista Gabriel Vieira.

Agende-se

O quê: show do Quinteto Enraizados, com participação de Alegre Corrêa e dos irmãos François e Marissol Muleka

Quando: sábado, às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa, no CIC (Av. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia), à venda na bilheteria do teatro

Leia também

Sertanejo, reggae, samba e rap: 8 shows para curtir no fim de semana em SC

Conheça Cristiano Ferreira, o engenheiro elétrico que é um dos principais nomes do blues de SC