Dilma lamenta morte de Teori Zavascki: "Zeloso das leis e da Justiça"

Presidente responsável pela indicação de Teori Zavascki ao Supremo Tribunal Federal, Dilma Rousseff publicou uma nota oficial para falar sobre a morte do ministro. A ex-presidente lamentou a perda e disse que Zavascki era "zeloso das leis e da Justiça".

"É com imenso pesar que recebo a notícia da trágica morte do ministro Teori Zavascki. Hoje perdemos um grande brasileiro. Como juiz e cidadão, Teori se consagrou como um intelectual do Direito, zeloso das leis e da Justiça. Tive o privilégio de indicá-lo para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), com ampla aprovação do Senado. Desempenhou esta função com destemor como um homem sério e íntegro.

Lamento a dor da família e dos amigos, recebam meus sentimentos de pesar e respeito."