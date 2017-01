Dieselgate: VW diz estar disposta a pagar US$ 4,3 bi em multas

Washington 10/01/2017 | 16h36

O grupo alemão Volkswagen AG anunciou nesta terça-feira que tem um "projeto concreto" de acordo da ordem de 4,3 bilhões de dólares para resolver o caso penal nos Estados Unidos relativo ao escândalo de fraude de motores conhecido como "dieselgate."

A companhia informou que mantém negociações avançadas com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e com o de Alfândega e Controle de fronteiras para resolver as investigações penais e multas civis, mas estará sujeito à aprovação da diretoria da VW.

Isso poderá ser aprovado nesta terça-feira à noite.

* AFP