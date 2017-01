Diego Renan e Nathan chegam à Chapecoense com o pensamento em vitórias e títulos

Apresentação 18/01/2017 | 17h04 Atualizada em

Com o protocolo de apresentar o elenco aos poucos, a Chapecoense entregou as camisas do clube para o lateral Diego Renan e para o zagueiro Nathan na tarde desta quarta-feira. Os dois já treinam com o elenco há pelo menos uma semana e estão na briga pela titularidade na primeira partida do ano no próximo sábado, quando haverá o amistoso contra o Palmeiras.

Se comparado às primeiras apresentações do clube no começo do mês, quando os atletas falavam mais em honrar os que se foram, Diego Renan e Nathan já falam em vitórias e títulos. Nesta apresentação já foi possível sentir o clima de competição que volta à Chape, por mais que não se esqueça da recente tragédia na Colômbia.

Diego Renan tem 26 anos e chega com uma responsabilidade a mais, pois o convite para integrar a Chape veio do próprio técnico Vagner Mancini. O atleta, que foi revelação do Cruzeiro e nas duas últimas temporadas jogou pelo Vitória, representa ao máximo o que o clube vem afirmando em todas as apresentações: foi escolhido a dedo.

- Logo que recebi o contato dele [Vagner Mancini], eu não pensei duas vezes. Por ter trabalhado, com ele e, principalmente, pela importância do clube, vim com pensamento de dar continuidade no meu trabalho e ajudar a Chapecoense nesta temporada - afirmou.

Nathan, de 21 anos, já é conhecido do torcedor catarinense. O atleta vem emprestado do Palmeiras, mas no último ano esteve no Criciúma disputando a Série B até sofrer uma lesão e precisar se afastar dos gramados. Sem fazer cerimônia, o atleta foi franco ao falar nas motivações que o levaram para o Verdão.

- Nenhum jogador veio por pena, viemos porque somos profissionais e queremos disputar campeonatos de alto nível. A gente vem com o propósito de deixar a Chapecoense num nível elevado – garantiu.

Questionados sobre a partida de sábado, Nathan e Diego Renan não querem saber de amistoso. Mesmo que o Palmeiras seja considerado um irmão da Chape, a promessa é de um jogo disputado.

- Ninguém vai olhar pra Chapecoense com dó. O que passou passou, é a vida que segue – disse Nathan.

- Independente do jogo ser amistoso, é um recomeço, tanto para nós jogadores quanto para o clube. Quando começa a partida, nós sempre temos que querer a vitória – complementou Diego Renan.

Chapecoense começa o desenho de reconstrução do time



Camisa de Alan Ruschel encontrada nos destroços será devolvida no jogo da Chapecoense na Recopa