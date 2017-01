Detento é assassinado na Penitenciária de São Pedro de Alcântara

Segurança 15/01/2017 | 12h21 Atualizada em

O Departamento de Administração Prisional (Deap) informou na manhã deste domingo que o detento Valcir Tomaz, foi encontrado morto na noite de sábado dentro da Penitenciária de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. Conhecido como Macaco, Valcir seria integrante do Primeiro Grupo Catarinense (PGC). Segundo a nota da administração do presídio, o autor do homicídio teria sido André Vargas Pinto.

Em 2013, a reportagem do Diário Catarinense traçou o perfil dos 40 líderes do PGC transferidos para penitenciárias federais. Entre os nomes, Valcir aparecia como grande influenciador do grupo no Estado na época. Ele e mais 39 presos foram transferidos para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) nas penitenciárias de Mossoró (RN) e Porto Velho (RO) em 2013.

Já o detento acusado de cometer o crime foi denunciado pelo Ministério Público (MP) em 2014. André foi acusado de matar Thiago Polucena de Oliveira — apontado como outro membro do PGC. Além de André, David Beckhauser Santos Herold, o Americano, também teria participado do homicídio.

Com a morte de Valcir, duas pessoas já foram assassinadas no complexo em menos de 15 dias. No último dia 9, Sebastião Carvalho Walter — um dos fundadores e líderes do PGC — foi atacado por outro detento e não resistiu aos ferimentos.

Confira a nota do Deap sobre o homicídio em São Pedro de Alcântara:

O Departamento de Administração Prisional ( Deap) informa que o detento Valcir Tomaz foi morto ontem, dia 14, no Complexo Penitenciário do Estado, em São Pedro de Alcântara. O crime foi assumido pelo detento André Vargas Pinto. O Deap já tomou todas as medidas periciais e legais sobre o fato. A Polícia Civil também investiga o caso.

Um interno da Penitenciária Industrial de Blumenau foi encontrado morto no início da tarde deste sábado nas dependências da unidade. De acordo com nota divulgada pelo Departamento de Administração Prisional (Deap), Helio Fernandes tinha 29 anos e era natural de Turvo.

De acordo com o site G1, o assassinato foi motivado por "desavença pessoal". Conforme o diretor da Penitenciária, Cleverson Henrique Drechsler, a morte do detento não possui relação com "rixas de facções criminosas".



A reportagem do Diário Catarinense tentou contato nesta manhã com o Diretor do Deap, Leandro Lima, mas ele não foi encontrado para falar sobre o caso.

