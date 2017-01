Desfile do Grupo Especial do Carnaval 2017 de Florianópolis está garantido, afirma Liga

Preparativos 05/01/2017 | 18h54 Atualizada em

O corte do repasse no valor de R$ 3,6 milhões para o desfile das escolas de samba de Florianópolis neste ano, definido pelo ex-prefeito Cesar Souza Junior (PSD) no final de novembro e mantido por Gean Loureiro (PMDB), pegou as escolas da Capital de surpresa. Depois de um 2016 com polêmicas envolvendo dívidas, a Liga das Escolas de Samba de Florianópolis (Liesf) readequou a forma de captação de recursos e vai depender da iniciativa privada para fazer a Passarela Nego Quirido, mais uma vez, tremer.



De acordo com o presidente da Liesf, Joel Brígido da Costa Junior, o que está garantido até agora é o desfile do Grupo Especial, com seis escolas. Três empresas confirmaram o patrocínio — através da Lei Rouanet — mas os valores do aporte financeiro devem ser definidos e oficializados até semana que vem. Ano passado, a Liga conseguiu captar mais de R$ 2 milhões pela Lei Rouanet. Este ano, espera-se R$ 4 milhões. A expectativa é que cada escola do Grupo Especial ganhe R$ 550 mil. Valor menor do que no ano passado, quando se chegou a quase R$ 800 mil por agremiação.



— O Carnaval está cada vez mais caro e a receita é cada vez menor. É uma festa muito cara. Acreditamos que o caminho é cada vez mais a parceria com a iniciativa privada. Foi um choque grande ter um convênio quebrado — comentou o presidente.



A realização dos desfiles dos grupos de Acesso e Acesso A dependem da batida de martelo com estes valores do patrocínio. A expectativa é que até o dia 10 de janeiro, tudo esteja definido. Desde a confirmação dos três desfiles, datas dos ensaios e valores do ingresso para entrar na Nego Querido. A princípio, devem ser cobrados os mesmos valores do ano passado (R$ 40 por três noites).



— Vamos fazer um desfile parecido com o do ano passado. Estamos acompanhando a crise econômica. Será mais enxuto. Mas o Carnaval tem muita criatividade e as escolas estão empenhadas e sabem trabalhar com isso —acredita Joel.



A infraestrutura da passarela, como segurança, limpeza e som, deverá vir a partir de recursos públicos. A Prefeitura de Florianópolis, segundo assessoria de imprensa, vai colaborar com a captação de recursos da iniciativa privada. O valor que deve ser repassado pelo Governo do Estado ainda não está definido.



Novo regulamento



O conselho da Liga está definindo também, afirma o presidente, um novo regulamento para o desfile deste ano. O número mínimo de pessoas na avenida, por escola, pode sofrer alterações. A ideia é que os grupos não sejam prejudicados por terem menos pessoas na avenida — num momento de crise como este. Joel acredita que serão entre 1,2 mil a 2 mil pessoas por escola do Grupo Especial.



Ensaios públicos com novas datas



Os ensaios públicos na Praça XV de Novembro, que já começariam no dia 10, tiveram suas datas alteradas para o fim do mês. Confira como ficou e participe:



24 de janeiro (terça-feira) - Consulado.

27 de janeiro (sexta-feira) - Nação Guarani.

31 de janeiro (terça-feira) - Dascuia.

3 de fevereiro (sexta-feira) - Copa Lord.

7 de fevereiro (terça-feira) - Protegidos da Princesa.

9 de fevereiro (quinta-feira) - Unidos da Coloninha.



