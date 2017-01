Desfile das escolas de samba de Laguna ainda não está garantido

Carnaval 2017 24/01/2017 | 10h19 Atualizada em

No principal Carnaval do Sul do Estado, em Laguna, o desfile das cinco escolas de samba ainda é incerto, porque foi solicitada verba - cerca de R$ 60 mil por agremiação - para a realização do evento, mas ainda não houve aceno positivo do governo do Estado. Mas o agito dos tradicionais blocos de rua estão garantidos, afirma o secretário municipal de Turismo, Lazer e Comunicação, Antonio Claudio Quirino Ramos.

No ano passado, devido ao corte de verbas, as escolas de samba fizeram um desfile mais singelo no Centro Histórico e não utilizaram o sambódromo.

Prefeitura espera 70 mil foliões por dia



O município aguarda a liberação da verba para infraestrutura para garantir a folia dos blocos. Serão cerca de 15 grupos que oferecerão trio elétrico ou shows nacionais, principalmente na praia do Mar Grosso. A expectativa de Ramos é ter média de público de 70 mil por dia, com o ápice no domingo de Carnaval, quando toma as ruas o tradicional bloco da Pracinha.

— O Bloco da Pracinha sempre surpreende. Já chegou, segundo a Polícia Militar, a ter 200 mil pessoas no nosso Réveillon e esse é o número que a gente espera no domingo de Carnaval — aposta Ramos.

A festa em Laguna começa na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, e segue até a terça-feira de Carnaval. Mas antes, no dia 18, a partir das 20h, terá o esquenta, com o tradicional Bloco Abre Alas na Praia do Mar Grosso.

