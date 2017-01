Desconhecida ganha fama com trapalhada de Trump no Twitter

Nova York 17/01/2017 | 15h47

O amor de Donald Trump pela filha Ivanka e sua paixão pelo Twitter geraram confusão na segunda-feira: o futuro presidente dos EUA felicitou por engano uma outra Ivanka, uma inglesa, que aproveitou para lhe pedir que dedique mais atenção à mudança climática.

Na segunda à noite, Trump escreveu na conta de uma fisioterapeuta de Massachussets - identificada pela imprensa americana como Lawrence Goodstein - que felicitava @Ivanka, "formidável, uma mulher que tem personalidade e classe".

A conta de sua filha é @IvankaTrump.

Já @Ivanka - alvo do tuíte de Trump - pertence a Ivanka Majic, uma consultora digital do balneário inglês de Brighton, ex-responsável digital do Partido Trabalhista britânico, informou o jornal The Guardian.

Nesta terça de manhã (17), ela acordou com uma mensagem do futuro presidente dirigida a ela e respondeu: "E você é um homem com grandes responsabilidades. Posso lhe sugerir mais cuidado no Twitter e mais tempo aprendendo sobre #mudançaclimática?".

"São meus cinco minutos de fama, e foi assim que decidi usá-los", disse ela ao Guardian.

Em apenas algumas horas, o número de seguidores de Ivanka Majic no Twitter mais do que duplicou, passando de 5.860 nesta terça.

Na sequência, ela publicou um gráfico que mostra que a maioria esmagadora dos cientistas está convencida de que a mudança climática atual é resultado da atividade humana.

O tuíte da fisioterapeuta já tinha sido apagado hoje, mas o de Donald Trump ainda era visível. Ele não comentou o engano.

A empresária e ex-modelo Ivanka Trump, de 35 anos, está se esforçando para assumir um papel de protagonismo no governo do pai. Delegou o controle de sua marca de roupas e joias - embora não tenha vendido um ativo sequer - e se mudará para Washington, D.C., junto com os três filhos pequenos e seu marido, Jared Kushner. O genro de Trump será designado como alto assessor na Casa Branca.

