Deputado opositor é preso com armas e explosivos na Venezuela

América Latina 12/01/2017 | 07h48

O deputado venezuelano opositor Gilber Caro foi preso, na quarta-feira, em meio a uma operação para contra-atacar um suposto golpe de Estado que teria como alvo o presidente Nicolás Maduro. O anúncio da detenção foi feito pelo vice-presidente, Tareck El Aissami. Caro é parlamentar suplente.

— (Ele) foi capturado em flagrante com um fuzil automático leve, com inscrições das Forças Armadas, um carregador com 20 cartuchos e uma caixa de relógio com três barras de explosivos conhecidos como C-4 — denunciou El Aissami em uma transmissão televisiva.

O vice-presidente acrescentou que o deputado do Vontade Popular — o mesmo do opositor preso Leopoldo López — se reuniu, entre o domingo e a segunda-feira, com várias pessoas nas cidades fronteiriças de Ureña, na Venezuela, e Cúcuta, na Colômbia, para planejar ações desestabilizadoras.

— Foi detido com base em informações de organismos de inteligência — sustentou, ao ressaltar que a captura ocorreu após Maduro ativar um "comando antigolpe", na terça-feira.

Segundo El Aissami, a oposição planeja ações violentas para derrubar o presidente, das quais faz parte uma marcha convocada para 23 de março, quando é lembrada a queda da ditadura militar de Marcos Pérez Jiménez. A oposição pretende exigir uma saída eleitoral para a crise política e econômica.

Maduro criticou os planos desestabilizadores depois que, na segunda-feira, a maioria opositora do Parlamento o declarou em "abandono de cargo" e criou um "comando anti-golpe" liderado por El Aissami. Caro permanece sob custódia do serviço de inteligência (Sebin), que realizou a detenção.

Reação

O presidente do Parlamento, Julio Borges, classificou de inaceitável a detenção de Caro e exigiu que sua imunidade parlamentar seja respeitada.

El Aissami afirmou que o legislador foi detido em 1993 por narcotráfico e homicídio, sendo condenado a 20 anos de prisão. Depois de obter benefícios processuais em 2004, foi libertado em 2013.

— É um homem de muita confiança de Lilian Tintori e muito vinculado ao (marido dela), Leopoldo López — acrescentou.

Tintori denunciou a captura como um "sequestro" por parte do vice-presidente, escreveu no Twitter. Caro atribui a condenação por homicídio a sua negativa de delatar o responsável de um assassinato. Segundo a oposição, na Venezuela há uma centena de "presos políticos".