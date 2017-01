Delegado é afastado por agredir vizinhos em Piçarras

Segurança 16/01/2017 | 21h08 Atualizada em

O delegado de Polícia Civil Rodolfo Farah Valente Filho foi afastado das suas funções na Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Balneário Camboriú por suspeitas de ter agredido um casal de vizinhos em Balneário Piçarras. O caso ocorreu no dia 8 de janeiro e teria sido motivado pela fumaça causada pelo churrasco dos vizinhos. A decisão sobre o afastamento foi tomada pela corregedoria da Polícia Civil, que abriu sindicância para investigar o fato.

Farah teve a arma retida e está responsável por funções administrativas até que o procedimento seja concluído. As informações são da RBS TV de Joinville.

Além da sindicância encabeçada pela corregedoria, a parte criminal da ocorrência também será investigada. Para a reportagem da RBS TV, o delegado responsável por Balneário Piçarras, Wilson Masson, afirma que o inquérito está em andamento, mas ainda não pode se manifestar sobre as conclusões. O casal agredido, que mora em Joinville e passava férias em Piçarras, sofreu ferimentos no rosto e a mulher precisou ser hospitalizada. Eles pediram para não serem identificados.

O advogado de defesa de Farah, Alex Blaschke de Almeida, afirmou em entrevista ao Diário Catarinense nesta segunda-feira que quem se envolveu na confusão "foi o Farah cidadão e não o Farah delegado", e que, por isso ele não concorda com a decisão da corregedoria em afastar provisoriamente o delegado.

— Todo mundo está sujeito a uma situação dessas. O ato da corregedora é ilegal. Ele foi afastado sem defesa e sem portaria — disse Almeida.

Conforme a versão de Almeida, a briga começou após um desentendimento entre a esposa do delegado e a vizinha. A agressão então ocorreu quando Farrah foi conversar com o casal sobre a fumaça do churrasco que entrava na casa por uma janela.



Segundo o advogado, Farah também foi agredido pelos vizinhos. Ainda conforme Almeida, o delegado atua há 13 na Polícia Civil e não tinha registro de queixas funcionais durante este período. A partir de agora, a defesa vai aguardar a conclusão do inquérito para então partir para a defesa técnica no Judiciário.