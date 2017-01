Sindicância 17/01/2017 | 16h13

Delegado do Litoral é investigado após briga com vizinhos em Piçarras

Rodolfo Farah foi afastado das funções pela Corregedoria, que apura o caso

A Corregedoria da Polícia Civil de Santa Catarina abriu uma sindicância para apurar a conduta do delegado Rodolfo Farah, da Delegacia de Investigações Criminais (DIC) de Balneário Camboriú. Ele se envolveu em uma briga com vizinhos no Centro de Balneário Piçarras, onde mora com a família, no dia 8 de janeiro.



Um vídeo, gravado pela esposa do delegado, mostra o policial discutindo com um casal de vizinhos por conta de uma parede que teria sido danificada pela fumaça de uma churrasqueira da casa ao lado. A discussão teria resultado em uma briga generalizada e os vizinhos do delegado, que moram em Joinville, precisaram ser levados ao hospital.



À reportagem da RBS TV, o advogado de defesa do delegado alegou que ele agiu em legítima defesa depois de ser agredido. Um inquérito foi aberto para apurar o caso. O delegado responsável pelo caso, Wilson Masson, já ouviu oito testemunhas e disse à emissora já ter elementos para indiciar Farah por lesões corporais, mas que prefere aguardar o fim das investigações.



A corregedoria, em Florianópolis, também abriu uma sindicância que deve durar um mês. Até lá, o delegado foi afastado das funções e teve a arma e o distintivo retidos. A defesa do delegado pretende reverter qualquer punição administrativa. (Com informações de RBS TV).