Déficit orçamentário dos EUA dispara em dezembro, a US$ 27,5 bi

Washington 12/01/2017 | 17h33

O déficit orçamentário dos Estados Unidos disparou em dezembro, informou nesta quinta-feira o Departamento do Tesouro.

O déficit do terceiro mês do exercício orçamentário de 2017 (que nos Estados Unidos começa em outubro de 2016) ficou em 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 90,9% em um ano.

Em dados corrigidos, a cifra cai para 5 bilhões de dólares, ainda assim marcando um forte agravamento em relação ao superávit de 27 bilhões em dezembro de 2015.

Em dados brutos, o aumento do déficit se deve em particular à queda das receitas (-9%), muito mais pronunciada do que a de gastos (-5%), que aumentaram especialmente no setor de saúde (+7%).

