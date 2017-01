Defesa Civil registra 62 ocorrências de deslizamentos após temporal em Blumenau

Chuvas 04/01/2017 | 18h27 Atualizada em

A Defesa Civil de Blumenau registrou 62 ocorrências de deslizamento até as 20h30min desta quarta-feira em razão do temporal que atingiu Blumenau. Desses casos, 29 atingiram residências, mas nenhum deles teve registro de feridos. Técnicos da secretaria visitam os locais atingidos para avaliar a gravidade de cada situação. Foram registrados também alagamentos em diversas ruas.

Segundo o secretário de Defesa do Cidadão, Marcelo Schrubbe, o volume de chuva foi de 92 milímetros em uma hora na estação do Alertablu na Rua Ruy Barbosa, no bairro Progresso. O número equivale à metade da média do mês de janeiro na cidade, que é de 180 milímetros. Em contrapartida, na estação do Fidélis, do outro lado da cidade, o volume de chuva foi de apenas três milímetros.

Schrubbe conta que o ponto mais crítico foi justamente a região da Rua Ruy Barbosa, onde um muro chegou a cair empurrado pela força da água.

Foram registradas ocorrências de deslizamento em ruas como Emílio Tallmann, Progresso e Santa Inês, todas na região dos bairros Progresso, Glória e Valparaíso, na área Sul da cidade.

Na Rua Antônio Zendron e em outras vias do Distrito do Garcia chuva provocou alagamentos

Equipes estão nas ruas para prestar assistência aos locais em que foram registradas ocorrências em função da chuva. Na Rua Santa Inês, um deslizamento de terra ficou a poucos metros de atingir a casa de Rubens Bittelbrunn, 62 anos, que permanecia em casa (foto abaixo) após a chuva. Alagamentos também foram registradas em diversas ruas da região.





Deslizamento bloqueou parte da via na Rua Santa Inês, no bairro Progresso