Defesa Civil registra 15 ocorrências após temporal em Blumenau

Tempo 09/01/2017 | 21h11

Os ventos fortes do temporal que caiu no fim da tarde desta segunda-feira em Blumenau foram os vilões de 14 das 15 ocorrências atendidas pela Defesa Civil. Foram sete residências com destelhamento — nas ruas Professor Trindade, Nicolau Reiter, Aquidabã, Júlio Heiden, Grevsmuehl, Amanda Tereza Felsky e Turvo — e outras sete ruas com queda de árvore — Emílio Tallmann, Jacob Ineichen, Carlos Sestrem, Santa Terezinha, Arno Delling, Otto Wagner e Guabiruba.



O único deslizamento registrado foi na Rua Progresso, próximo ao cemitério. Conforme a Defesa Civil o local já foi sinalizado para evitar acidentes de trânsito. Nesta terça-feira uma equipe da Secretaria de Serviços Urbanos fará a limpeza do local.



Dados da Celesc apontam que 42.789 unidades consumidoras ficaram sem energia em toda a Regional — 37.718 (88%) só em Blumenau. Os bairros mais atingidos foram Velha (6.024), Itoupavazinha (5.574) e Escola Agrícola (5.238). Em Gaspar, 4.628 unidades ficaram sem luz.



A maior quantidade de chuva foi novamente registrada na Rua Rui Barbosa, no Progresso: 24mm em 45 minutos, segundo informações do AlertaBlu. Na Coripós e Itoupavazinha, os índices chegaram a 13,4mm e 12,8mm respectivamente. A temperatura também caiu bruscamente durante o meio e fim da tarde, passando de 38,1 °C às 16h para 24,9 °C às 18h15min, diferença de 13,2 °C.



Temperaturas um pouco

menores nesta terça



Para esta terça-feira a condição para as chuvas de verão com temporais mal distribuídos se mantém, segundo a meteorologista Taciana Weber, do AlertaBlu. O dia, porém, será com temperaturas um pouco mais baixas em comparação a esta segunda, com máxima de 34 °C.