Defesa Civil de Biguaçu alerta moradores para temporais até quinta-feira 

Mau tempo 31/01/2017 | 15h55 Atualizada em

A chuva causou pelo menos duas ocorrências em Biguaçu entre a madrugada e a manhã desta terça-feira. Houve deslizamento de terra e queda de um muro na localidade do Morro do Baby, no Jardim Janaína, e o alagamento de uma casa no Morro da Boa Vista, onde foi necessário quebrar um muro para a água escorrer. Não há informação de feridos

A Defesa Civil de Biguaçu alerta aos moradores que a previsão é de que a chuva moderada com pancadas mais fortes se estenda até quinta-feira (02/02). Somente depois disso o tempo deve melhorar.

Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras de biguaçu estiveram nesses locais e também no interior da cidade.

Há registros de precipitação de mais de 100 mm em diversos municípios da região e nas próximas duas horas, chuva persistente, moderada a forte por alguns momentos e descarga elétrica na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, segundo informaçõs da Epagri/Ciram.

Ao ouvir barulhos de árvores caindo e paredes rachando, evacue a residência, avise os vizinhos e comunique a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros pelos telefones (48) 3285-2686, (48) 98441-5060 e 193.

Foto: Prefeitura de Biguaçu / Divulgação