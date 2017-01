Decretada prisão de motorista do Camaro que atropelou três pessoas nos Ingleses, em Florianópolis 

TRAGÉDIA 02/01/2017 | 20h38 Atualizada em

O pedido de prisão preventiva foi aceito pela Justiça, e o motorista do Camaro que atropelou três pessoas na madrugada de Réveillon nos Ingleses, em Florianópolis, é oficialmente considerado foragido. Jeferson Bueno, 29 anos, fugiu do local do acidente e responderá pelo crime de homicídio doloso e duas tentativas de homicídios.

Conforme o delegado Eduardo Mattos, responsável pelas investigações, as polícias Civil e Militar gaúchas estão auxiliando nas investigações, já que é possível que ele tenha voltado para Sapiranga, (RS), onde mora e possui uma empresa especializada na confecção de metais.

— Já estamos em contato como advogado do Jeferson. Há a possibilidade de uma equipe nossa se desclocar para lá. É questão de tempo até que ele se entregue ou seja preso — afirma o delegado.

A colisão causou a morte de Cristiane Flores, 31 anos. O marido dela, Nilandres Lodi, 36, está em coma no Hospital Celso Ramos. Ele teve as duas pernas amputadas. Gean Matos, 22 anos, amigo do casal, teve traumatismo craniano e uma lesão em um pulmão. Ambos tiveram melhora no estado de saúde nesta segunda-feira.

Nilandres e a esposa, Cristiane, planejavam voltar com os filhos para Passo Fundo em fevereiro Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Jeferson é o único suspeito do crime. De acordo com Eduardo Mattos, não há comprovação de racha. Mas é possível que um terceiro veículo envolvido no acidente, um Audi, tenha contribuído, ainda que sem intenção. Conforme a Polícia Civil, em um primeiro momento o motorista do Audi foi confundido com o causador do acidente e acabou agredido por moradores. O jovem já foi ouvido pelo delegado Eduardo Mattos, mas não teve o nome divulgado.

Horas depois do atropelamento, segundo Mattos, o condutor deixou o imóvel que ele e a família haviam alugado nos Ingleses. Bueno teria alegado problemas de saúde entre os familiares. O motorista teria chegado no dia 29 de dezembro em Florianópolis e pretendia deixar a cidade nesta segunda-feira.

A namorada de Gean Matos, Schaiane Sotelli, de 17 anos, estava no local quando tudo aconteceu. Ela usava o celular dentro da camionete de Gean, enquanto o namorado, Cristiane e Nilandres, saíam para pegar o cooler no porta-malas. Estavam voltando do Réveillon na praia. Neste instante, os três foram atingidos pelo Camaro preto, que invadiu a calçada.

"Quando abri a porta, já estavam inconscientes", conta namorada de sobrevivente nos Ingleses



Motorista do Camaro fugiu do local do acidente Foto: Helen Reis / Divulgação