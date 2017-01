Decisão de Juiz da Vara Ambiental sobre indígenas causa indignação em Florianópolis

Moacir Pereira 23/01/2017 | 09h41 Atualizada em

Decisão do juiz federal Marcelo Krás Borges, da Vara Ambiental de Florianópolis, determinando que um grupo de 85 indígenas do Rio Grande do Sul e do Paraná ocupasse a Casa José Boiteux causou grande perplexidade nos meios culturais e forte indignação entre intelectuais no fim de semana.



O magistrado federal assinou três despachos distintos. No primeiro, ordenando a ocupação pelos índios da Casa, tombada pelo Patrimônio Histórico. O prédio histórico sediou o Instituto Politécnico de Santa Catarina, semente do ensino superior no Estado, e leva o nome do maior intelectual da história catarinense. Além disso, é a sede do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e da Academia Catarinense de Letras, e abriga os mais preciosos documentos oficiais de 300 anos, além de estudos, mapas imperiais, obras de arte e incontáveis publicações, as únicas sobre personagens e fatos da história estadual.

Segundo o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, a decisão do juiz Marcelo Krás Borges teria sido tomada por sugestão do vereador Lino Peres (PT). Ouvido depois da intensa repercussão do despacho, o vereador informou a Rodolfo Luz que os índios ocupariam só a parte externa da Casa José Boiteux. A Casa não tem área externa.

O juiz Marcelo Krás Borges assinou um segundo despacho em que reitera, a pedido da Funai, que a Casa José Boiteux seja ocupada pelos indígenas, mesmo que o governador do Estado não ter sido intimado.

Com a repercussão da impactante decisão nas redes sociais, o juiz Marcelo Borges admitiu, na terceira decisão, que os índios fossem ocupar o Terminal de Integração do Saco dos Limões (Tisac).

A Procuradoria Geral do Estado entra hoje com recurso no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. As entidades culturais consideraram as decisões as mais esdrúxulas na história da Justiça Federal em Santa Catarina

