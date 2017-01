Décio Lima planeja futuro político fora do PT  

Moacir Pereira 05/01/2017 | 09h04 Atualizada em

O deputado federal Décio Lima, uma das poucas lideranças do PT que sobreviveu sem arranhões da grave crise de corrupção que atingiu dirigentes e lideres do partido, continua examinando seu futuro. Está ouvindo os 100 vereadores que formam sua base. Neste momento, tem impedimento legal para mudar de partido. Se os correligionários apoiarem e a lei permitir poderá cancelar filiação no PT e se inscrever no PDT.



Laguna

Professores, familiares, comunicadores, amigos e publicitários prestaram homenagens ao professor João Benjamim da Cruz Júnior, o Laguna. Figura humana especial, comunicativo, inteligente, marcou pela atuação no magistério. Antes disso, como diretor de criação da agência Propague. A Reitoria da UFSC emitiu nota de pesar.

Nova sede

O Sindicato dos Fiscais da Fazenda de Santa Catarina - Sindifisco - terá nova sede em abril do próximo ano. A atual diretoria adquiriu quatro salas do edifício Trompowski Corporate, da construtora Formacco Cezarium. Além de espaço com 220 m2 terá um auditório de uso comum com 150 lugares.

Assessoria

O ex-prefeito de Lages, Elizeu Matos, passa a atuar este ano como um dos principais assessores da bancada estadual do PMDB. Já foi convidado e aceitou o novo cargo. E o competente jornalista Evory Pedro Schmidt está deixando a bancada peemedebista para ocupar nova função na esfera parlamentar.

Greve?

Servidores públicos municipais de Florianópolis realizam assembleia geral nesta quinta para tratar do atraso no pagamento dos salários de dezembro. O prazo legal termina nesta quinta, o prefeito Gean Loureiro recebeu uma dívida milionária e os problemas da prefeitura se multiplicam.

Melhor negociar do que partir para radicalismo. Realizar greve no quinto dia de mandato é absoluta irresponsabilidade política. É trabalhar contra a cidade.

