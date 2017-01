De volta ao Criciúma, atacante Maurinho quer aproveitar as oportunidades

confiante 06/01/2017 | 17h23 Atualizada em





Focados na preparação para o Campeonato Catarinense, o elenco do Criciúma está concentrado desde a quarta-feira no centro de treinamento do bairro Cristo Redentor. Entre os atletas que irão defender as cores do Tigre na temporada está um atleta já conhecido, o atacante Maurinho, que está de volta após jogar o segundo semestre do ano passado na Coréia do Sul.



Além de Maurinho, o Tigre também vai contar com Adalgiso Pitbull, Andrew, Helio Paraíba, Jheimy, Kalil e Pimentinha para o ataque tricolor. O jogador de 27 anos quer aproveitar a oportunidade e aprimorar o futebol ao lado do novo treinador, Deivid.



— Para mim é uma honra. O Deivid foi um grande goleador.Conhece muito da função. Espero colher o máximo e ficar atento sempre em tudo que ele for falar para fazer o melhor. É uma grande oportunidade de aprendizado e vou aproveitar com certeza absoluta — comenta.



Para a temporada que inicia no dia 24, quando o Criciúma viaja para enfrentar o Fluminense pela partida de abertura da Primeira Liga 2017, Maurinho está cheio de expectativas. O jogador espera fazer um grande ano, com gols, título se alegria para o torcedor carvoeiro.



