De graça: Marcelo D2 e o filho, o rapper Sain, se apresentam juntos em Floripa pela primeira vez

Pela primeira vez em Florianópolis, Marcelo D2 se apresenta ao lado do filho, o rapper Sain. O show é gratuito e ocorre às 16h de domingo, no Trapiche da Avenida Beira-Mar Norte. O evento também encerra a programação de atrações nacionais do Floripa Tem 2017, que este ano teve Armandinho e Karol Conka. A abertura será com a banda da Capital Reis do Nada.

Marcelo D2 é um dos pioneiros do hip hop brasileiro. Com mais de 20 anos de carreira, o rapper usa referências brasileiras em suas composições, como samba e rock, além de incorporar o estilo beatbox — batidas eletrônicas feitas com a boca.

Foi a partir de 1995 que ele ficou conhecido em todo o país, ao liderar o vocal do Planet Hemp. A banda virou referência no hip hop e por cantar letras que exaltavam a luta de classes e liberdade de expressão. O carioca segue em carreira solo e com projeto paralelo com a antiga banda.

Já o rapper Sain participou pela primeira vez de um show do pai quando tinha três anos. De lá para cá foram mais de duas décadas acompanhando arte, cultura e adquirindo experiências. Em 2016, pai e filho decidiram lançar um projeto juntos e desde então unem no mesmo palco a nova e a velha escola do rap.

Para o show do Floripa Tem 2017, D2 apresenta sucessos da carreira, além de trabalhos da turnê Marcelo D2 e Sain.

AGENDE-SE

O quê: show de Marcelo D2 e Sain. Abertura com os Reis do Nada

Quando: domingo, a partir das 16h

Onde: Trapiche da Avenida Beira-Mar Norte

Quanto: gratuito

