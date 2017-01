De graça: Armandinho e Dazaranha se apresentam na Praia da Joaquina

Floripa Tem 2017 13/01/2017 | 20h02 Atualizada em

Dois clássicos do verão catarinense se apresentam neste sábado em Florianópolis: Armandinho e a banda Dazaranha. Os shows fazem parte da programação do Floripa Tem 2017 e ocorrem no restaurante À Tôa na Joa, hub da Praia da Joaquina. A abertura será da banda Junior Dread, a partir das 15h. Tudo gratuito.



Com 16 anos de carreira, o cantor Armandinho volta a Florianópolis para participar da 11ª edição do Floripa Tem. No show, o músico vai viajar no passado e relembrar algumas canções que já embalaram muitos verões, como Pescador, Eu Juro e AnaLua.

O autêntico reggae¿n roll do Dazaranha também faz parte da festa. A banda da Capital faz show com sucessos dos 25 anos de carreira e novidades.

O Floripa Tem 2017 ocorre até o dia 5 de fevereiro, com programação gratuita de entretenimento, saúde e bem estar. Mais dois shows nacionais estão agendados, os de Karol Conka e Marcelo D2.

As atividades se concentram nos três hubs da temporada: o restaurante À Tôa na Joa, na praia da Joaquina; o Le BarBaron, na praia Brava; e o trapiche da Avenida Beira-Mar Norte.

Programação do dia

15h30min: Junior Dread

16h30min: Dazaranha

18h: Armandinho

De olho no trânsito: opte por transporte alternativo



A Joaquina fica na região leste de Florianópolis e tem apenas uma única via de acesso, a avenida Prefeito Acácio Garibaldi São Thiago. Por isso é comum engarramento para chegar até lá e falta de vagas para estacionar. A dica é optar por meios de transportes alternativos, como bicicleta, ou por transporte coletivo, táxi, UBER e caronas com amigos.



AGENDE-SE



O quê: shows de Armaninho e Dazaranha

Quando: sábado, a partir das 15h

Onde: restaurante À Tôa na Joa, na praia da Joaquina, Florianópolis

Quanto: gratuito

