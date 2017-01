Dagmara Spautz: Volnei Morastoni admite possibilidade de programa de demissão voluntária na prefeitura de Itajaí

Economia 03/01/2017 | 10h53 Atualizada em

Foto: Lucas Correia / Especial

O principal desafio de Volnei Morastoni (PMDB) à frente da prefeitura de Itajaí não será a crise no porto, mas equilibrar as contas. No porto, diz o perfeito, a fórmula da solução está pronta, basta aplicar. Nos cofres públicos, entretanto, a matemática não é tão simples. O prefeito considera esse o problema mais importante a ser enfrentado, e uma das principais frentes de ação nos 100 primeiros dias de mandato.



O calcanhar de aquiles da gestão municipal é a folha de pagamento, que está perto de atingir o limite de responsabilidade fiscal. Isso só não ocorre porque o Tribunal de Contas do Estado (TCE) considera as receitas de autarquias, como o Serviço Municipal de Água e Saneamento (Semasa) e do Porto de Itajaí como parte do orçamento municipal.

Isso ajuda a não estourar a conta. Mas, como os recursos das autarquias não podem ser usados pela prefeitura o resultado, no final, não fecha _ e os investimentos são prejudicados.



A curto prazo, Volnei quer uma auditoria na folha. Vai revisar perícias e gratificações. Promete manter um número enxuto de cargos comissionados e, em entrevista à repórter Patrícia Silveira, da RBS TV, admitiu a possibilidade de implementar um plano de demissão voluntária para efetivos.



As medidas mais delicadas têm sido divulgadas pelo prefeito em meio a um discurso de valorização e capacitação do servidor. Político experiente, Volnei sabe que está mexendo num vespeiro, e que precisará do apoio dos servidores públicos municipais para implementar seus projetos.