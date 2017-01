Dagmara Spautz: Possibilidade de movimentar soja no porto divide opiniões em Itajaí

Portos 27/01/2017 | 09h27 Atualizada em

O prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni (PMDB), nunca escondeu que pretende abrir os berços 3 e 4 à operação de carga geral, não conteinerizada. Entretanto, a possível vinda da soja, já ensaiada no governo anterior, divide opiniões.É fato que o Porto de Itajaí precisa incrementar a movimentação após ter perdido metade das linhas, em 2015. Mas há preocupação sobre os impactos desse tipo de operação.



Primeiro, pelo valor agregado. Commodities rendem menos ao porto do que contêineres. Além de os grãos ocuparem um espaço valioso, podem inviabilizar o transporte de outras cargas _ como veículos, por exemplo.

Prefeito de Itajaí recebeu empresários de gigante da soja no porto



Há ainda a questão do trânsito. Em época de safra, o volume de caminhões carregados de soja nas ruas de Itajaí tende a atrasar o fluxo dos contêineres.



_ A médio prazo, entendo que não é uma operação interessante para Itajaí. Podemos perder nossa principal carga, que é o contêiner. E isso seria uma tragédia _ diz o vereador Robison Coelho (PSDB), que é portuário.



Audiência pública



Outra preocupação em relação à soja diz respeito à sujeira que ela deixa pelo caminho _ e se é possível evitá-la. No Porto de Paranaguá (PR) a prefeitura teve que instituir multa para caminhões que sujam a cidade. Mas as reclamações continuam, especialmente em relação ao cheiro. O que seria um problema em Itajaí, que tem o porto tão próximo de área residencial.



Uma maneira de democratizar a decisão sobre a operação de soja no Porto de Itajaí é através de uma audiência pública, com apresentação de prós e contras. Uma decisão conjunta seria bem mais sensata.