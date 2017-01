Dagmara Spautz: Fabrício Oliveira fala em cortar custos e pensa em reforma administrativa em Balneário

Cem dias 03/01/2017 | 10h21 Atualizada em





Foto: Rafael Weiss / Divulgação

O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PSB), pediu ontem, na primeira reunião com o secretariado, um relatório sobre cada órgão da administração _ e avisou que vai reduzir custos.



Uma reforma administrativa está entre as metas de Fabrício para os primeiros 100 dias de governo. A ideia é remanejar o organograma sem onerar os cofres públicos.



Na lista de mudanças está a Diretoria de Comunicação, que o prefeito quer transformar em Secretaria, com serviços integrados, e a criação de uma pasta para projetos especiais, com foco em busca investimentos e convênios para a cidade.



Cuidado extra

A troca de comando em Balneário demanda um cuidado extra na transição de governo. Com a cidade cheia de turistas, o foco destas primeiras semanas de janeiro é a manutenção dos serviços essenciais. Prova de fogo para a nova gestão.