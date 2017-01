Dagmara Spautz: Empresários da soja visitam o Porto de Itajaí 

Portos 26/01/2017 | 08h41 Atualizada em

Foto: Marcos Porto / Divulgação

O prefeito Volnei Morastoni (PMDB) recebeu no Porto de Itajaí, no último fim de semana, uma comitiva de empresários chineses e chilenos interessados em operar no terminal. A visita foi ciceroneada por dois empresários brasileiros: Antonio Iafelice e Francisco Ramos, da Agrenco, gigante da soja.



Os dois estiveram entre os investigados da Operação Influenza, em 2008. Na época a Polícia Federal apurava suspeitas de movimentação ilegal de dinheiro que envolvia o Porto de Itajaí. Ao todo 24 pessoas foram presas, entre elas Iafelice, Ramos e o então superintendente do Porto de Itajaí, Wilson Rebello.



O processo da Influenza foi anulado e todos os envolvidos inocentados um ano depois, após a Justiça considerar que as provas, obtidas através de escutas telefônicas, eram ilegais.



A juíza responsável pelo caso na Vara Federal em Florianópolis considerou que houve violação do processo por falta de protocolo e distribuição dos pedidos de interceptação telefônica às varas criminais locais. ¿Não se trata de vício formal, mas de verdadeira afronta à garantia constitucional¿, afirmou. O entendimento foi depois confirmado pelo Tribunal Federal da 4ª Região (TRF4).



Iafelice processou a União e pediu indenização de mais de R$ 700 milhões pelos prejuízos morais e financeiros decorrentes da operação. As ações da Agrenco na época despencaram, a empresa chegou a entrar em recuperação judicial e teve falência decretada.



Recuperado, o empresário voltou a ser notícia no ano passado. Fechou uma megaoperação de R$ 66 milhões na Bovespa e anunciou planos de investimentos _ entre eles, a construção de portos e armazéns.