Críticas ao zoo do Beto Carrero World provocam polêmica na internet

07/01/2017

Uma série de vídeos postados na internet neste sábado critica a disposição dos recintos de macacos e elefantes no zoo do Beto Carrero World, em Penha. Anderson Valle, que se apresenta como comentarista ambiental e funcionário do Ibama, afirma nas publicações que falta sombra e enriquecimento ambiental para os animais, e que esse seria um "problema recorrente em zoológicos de todo o mundo".

Em poucas horas, os três vídeos alcançaram mais de 100 mil visualizações e cerca de 4 mil compartilhamentos. Durante a tarde, Valle publicou uma petição ao Ministério Público de Santa Catarina pedindo melhoria na manutenção dos animais.

Nem todos os compartilhamentos, entretanto, reforçaram a opinião do comentarista. Enquanto parte dos internautas demonstrou concordar, outros defenderam as condições do zoo.

O Beto Carrero World ainda não se manifestou oficialmente. Aos questionamentos nas redes sociais, respondeu que a regulação dos recintos é feita pelo próprio Ibama e pela Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (Fatma): "Os recintos de nosso zoológico estão normatizados pela Instrução Normativa IBAMA número sete, de 30 de abril de 2015 e anualmente são feitas vistorias com os órgãos competentes. Somos regulamentados através da licença de operação do IBAMA / FATMA".

O corpo técnico do zoo Beto Carrero World inclui veterinários e biólogos reconhecidos no país por feitos como a reprodução em cativeiro de espécies, entre elas o raro leão branco. Recentemente o espaço recebeu certificação de centro de conservação, habilitado para receber uma unidade do projeto Tamar, que será inaugurada em breve.