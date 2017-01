Criciúma volta aos trabalhos nesta quarta-feira com poucas novidades

Catarinense 2017 03/01/2017 | 21h39 Atualizada em

Primeiro jogo do Criciúma no Catarinense será em casa, no Heriberto Hülse, dia 29 de janeiro

Pimentinha, Maicon Silva e Deivid. Esses são os novos nomes do Criciúma para o início da temporada 2017. O atacante e o lateral-direito reforçam o time dentro de campo, que manteve 80% do elenco do ano passado. Do lado de fora das quatro linhas, Deivid e uma nova comissão técnica querem buscar uma boa campanha no Campeonato Catarinense e nas demais competições da temporada.

O grupo se reapresenta na tarde desta quarta-feira, e pelo menos quatro garotos da base se unem ao elenco principal. O zagueiro Nino, o volante Lucas, o meia Carlos Eduardo e o atacante Andrew estarão à disposição da comissão técnica. O volante Ricardinho, que era dúvida, se reapresenta junto ao elenco carvoeiro, e o zagueiro Nathan deve mesmo se despedir do clube, pois ainda não foi acertado o contrato com o Criciúma.

O primeiro desafio do Criciúma pelo estadual será dia 29 de janeiro, em casa, contra o Avaí. Antes disso, o time estreia pela Primeira Liga contra o Fluminense, fora de casa, dia 24. O clube ainda não divulgou se fará jogo-treino ou amistosos antes do início das competições. A partir de maio, o Tigre disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, onde está desde 2015.