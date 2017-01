Criciúma se reapresenta sem Pimentinha e Ruan

pré-temporada 04/01/2017 | 18h37 Atualizada em





Deivid conheceu o elenco com o qual vai trabalhar durante o Catarinense Foto: Denis Oliveira / RBS TV



O Criciúma deu início aos trabalhos de preparação para a temporada 2017 sem Pimentinha e Ruan, que se apresentam na manhã desta quinta-feira. O atacante vindo do Sampaio Corrêa teve um problema no voo, e chega na cidade na noite de hoje. Já o volante do Tigre havia acertado previamente a chegada no dia seguinte à reapresentação. Sob o comando do técnico Deivid, 23 jogadores fizeram trabalho físico no Centro de Treinamento, no bairro Cristo Redentor.



O capitão na temporada passada foi quem falou sobre a voltado grupo e as expectativas para o ano. Luiz, goleiro titular com contrato até 2020, disse que o momento é de auto-análise, e que pouco foi feito no ano passado. O momento é de corrigir os erros e buscar uma boa campanha no estadual.



— Um projeto é começar bem o Catarinense, brigando para o título. O Deivid colocou bem isso, um clube como o Criciúma não pode estar muito tempo sem ganhar um título, então a cobrança vai existir, a gente precisa melhorar muito mais, agregar muito mais — destacou Luiz.



Além dos reforços Pimentinha e do lateral-direito Maicon Silva, os jogadores Kalil e Maurinho voltam ao clube, após término dos empréstimos. O gerente de futebol Emerson Almeida promete ainda mais três contratações, dois meias e um atacante, para o estadual.



— Temos duas contratações das quatro ou cinco estávamos planejando trazer, ficamos com bastante jogadores do elenco do ano passado, muitas ofertas, jogadores assediados a gente conseguiu segurar. Hoje temos uma base de 80% de jogadores da temporada passada, chegando Maicon Silva e Pimentinha, e vamos atrás de mais jogadores — destacou.



Durante os 20 dias de pré-temporada, o Criciúma estuda realizar pelo menos dois jogos-treino, com times a definir. O primeiro jogo deve ser no próximo sábado, dia 14.



Elenco do Criciúma para a temporada 2017



Goleiros: Edson, Luiz, Ronaldo

Zagueiros: Diego Giaretta, Ferron, Ianson, Nino e Raphael Silva

Laterais: Maicon Silva e Marlon

Volantes: Barreto, Carlos Eduardo, Douglas Moreira, Lucas, Ricardinho e Ruan (reapresenta quinta)

Meias: Alex Maranhão e João Henrique

Atacantes: Adalgiso Pitbull, Andrew, Helio Paraíba, Jheimy, Kalil, Maurinho, Pimentinha (se apresenta quinta)



