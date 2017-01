Criciúma realiza último treino antes de encarar o Avaí

Campeonato Catarinense 27/01/2017 | 19h25 Atualizada em





No último treino do Criciúma antes da estreia pelo Campeonato Catarinense, o trabalho com bola foi no gramado do Heriberto Hülse. Depois de toda pré-temporada no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor, essa é a primeira vez no ano que o time comandado pelo técnico Deivid treino no estádio do clube. Para o jogo deste sábado, às 17h, diante do Avaí, o Criciúma aposta na manutenção do time titular.



— Temos que mostrar a nossa força assim como nós fizemos contra o Fluminense, achamos o timing, não temos mais que afrouxar, não temos mais que voltar para trás, daqui para frente é jogar dessa maneira em busca do resultado positivo — declarou o treinador.



Acostumado a participar de clássicos enquanto atuava como jogador, Deivid está empolgado para a partida. Ele acredita que o Avaí deve manter a mesma postura que teve diante do Paraná, com marcação acirrada. O treinador do Tigre também destacou a força do grupo adversário, responsável por subir o Leão para a Série A do Brasileiro no ano passado.



— Clássico você vê muita garra, vontade, força, e às vezes esquece de jogar futebol. Clássico você tem que jogar futebol, esse é o momento nobre que todo jogador sonha jogar, serão só dois jogos contra o Avaí durante o ano, então é curtir, aproveitar esse momento, o Estado todo vendo o jogo e a gente tem que mostrar nossa força aqui dentro de casa, nosso poder — comentou o treinador.



Na última vez que os dois times se enfrentaram, pelo returno da Série B do ano passado, o Avaí se deu melhor e venceu em casa por 3 a 0. A vitória do Leão quebrou um jejum de mais de três anos e de seis jogos sem vencer o Tigre.



