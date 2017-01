Criciúma empata em 1 a 1 jogo-treino contra o Caxias

teste 18/01/2017 | 19h43 Atualizada em





O Criciúma recebeu o Caxias na tarde desta quarta-feira para o único jogo-treino antes do início da temporada 2017, e o placar terminou em 1 a 1. O time do técnico Deivid aproveitou o teste para mostrar em campo a nova filosofia de trabalho que valoriza a saída de bola, sem o tradicional chutão, a precisão no toque e a marcação avançada. Alex Maranhão abriu o placar aos 5 do primeiro tempo, mas Wagner empatou aos 11 minutos da segunda etapa.



Com menos de cinco minutos de jogo, Douglas Moreira cobrou falta perigosa, para a defesa de Pitol. Na formação com três atacantes, Adalgiso Pitbull, Pimentinha e Jheimy como referência, quem se destacou foi o recém-chegado. Pimentinha deu trabalho pela direita e tirou a paciência do meia Elyeser, que levou amarelo por reclamação após a marcação de mais uma falta sobre o jogador.



O reforço Maicon Silva apareceu bem na partida, Barreto deu segurança na marcação e Raphael Silva trabalhou bem as saídas de bola com o goleiro Luiz. Na avaliação do técnico do Tigre, ainda há pontos a melhoras, porém o importante é que o grupo entendeu a filosofia do treinador e conseguiu assimilar a nova maneira de jogar.



— Erramos muitos passes ainda, não finalizamos muito a gol, então temos que ter tranquilidade. É um conceito novo, eles estavam há um ano e seis meses acostumados com um conceito, e agora a ente está implantando um novo. Demora um tempo, então a gente tem que ter tranquilidade para que possa estrear bem. O mais importante eles fizeram, que é aceitar o conceito, quando eu percebi que a equipe rifava muito a bola, não conseguia trocar três, quatro passes, isso já melhorou bastante — analisou Deivid.



Autor do gol, Alex Maranhão gostou da atuação do Criciúma, principalmente ao valorizar a posse e o toque de bola. O meia foi o autor do último gol da temporada no ano passado, pela Série B, e ficou feliz por balançar a rede pela primeira vez em 2017.



— Hoje temos uma direção, o time está caminhando, a gente tem que evoluir, vai crescer principalmente do meio campo para a frente que é onde se decidem as coisas ofensivamente, mas é muito produtivo esse jogos-treino, é igual um jogo normal, ajuda a assimilar o que é pedido por ele (Deivid) para colocar em prática e também ganhar confiança, ritmo — comentou.



Teste para os dois elencos



No segundo tempo, o Criciúma jogou com a mesma formação até os 20 minutos, quando o jogo parou para uma nova mudança. As duas equipes trocaram praticamente todos os atletas, e o jogo também mudou de figura. O time reserva do Criciúma não conseguiu manter a mesma qualidade do toque de bola, e não faltaram ligações diretas do goleiro Edson com o setor de ataque. No meio campo, o Caxias caprichou nos desarmes, e criou melhores oportunidades de gol, mas o placar terminou empatado.



Criciúma - 1

Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Pimentinha, Jheimy e Adalgiso Pitbull

Técnico: Deivid



Caxias - 1

Pitol; Thiago Machado, Geninho, Jean, Márcio Goiano; Marabá, Elyeser e Wagner; Júlio César, Nicolas e Jajá

Técnico: Luiz Carlos Winck



Gols: Alex Maranhão, do Criciúma, aos 5 minutos do primeiro tempo. Wagner, do Caxias, aos 11 da segunda etapa.



