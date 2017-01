Criança de cinco anos é vítima de afogamento em Pomerode

Susto 08/01/2017 | 18h14

Uma criança de cinco anos foi vítima de um afogamento no início da tarde deste domingo, no Centro de Pomerode. A mãe teria flagrado o menino no fundo da piscina e, após o pai retirá-la da água e fazer os primeiros procedimentos, o Samu deu sequência ao atendimento.

A criança foi encaminhada ao hospital Rio do Testo, em Pomerode e, em seguida, transferida pelo helicóptero Arcanjo ao Hospital Universitário Pequeno Anjo, de Itajaí. Por volta das 18h, a criança havia dado entrada na unidade hospitalar. Ela está fora de perigo, mas deve permanecer no setor de UTI para observação e realização de exames.