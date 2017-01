Cortejo fúnebre de Mário Soares inicia em Lisboa

Portugal 09/01/2017 | 10h21 Atualizada em

Por voltas das 11h da manhã desta segunda-feira, começou o cortejo fúnebre de Mário Soares, ex-presidente de Portugal. O trajeto que vai de Campo Grande, bairro onde residia Soares, ao Mosteiro dos Jerônimos, passará por ruas e avenidas emblemáticas de Lisboa, como a Praça Marquês de Pombal e a Avenida da Liberdade.

O trânsito está funcionando em regime especial, entre esta segunda e a terça-feira, com diversas ruas e avenidas fechadas devido à passagem do cortejo.

Michel Temer é um dos chefes de Estado que participará das cerimônias fúnebres. Ele embarca na tarde desta segunda-feira para Portugal e chega a Lisboa na madrugada de terça para participar do funeral e prestar as últimas homenagens a Soares. Por meio do Twitter, Temer afirmou que o mundo perde um estadista e um defensor da democracia e da liberdade.

Mário Soares faleceu na tarde de sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, onde estava internado desde o dia 13 de dezembro. O governo de Portugal decretou luto oficial de três dias.

Soares é considerado um dos grandes nomes da democracia portuguesa. Lutou contra a ditadura na década de 70, foi preso e exilou-se na França. Voltou a Portugal, onde construiu uma respeitável trajetória política, tendo sido ministro dos negócios estrangeiros, presidente da República e primeiro-ministro. Soares também é lembrado por ter encabeçado o processo de adesão de Portugal à União Europeia.