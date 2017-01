Correios vão lançar plano de celular para todos os Estados até o fim do ano

Correios Celular 20/01/2017 | 14h43 Atualizada em

A direção dos Correios anunciou que a estatal lançará em fevereiro planos de celular pré-pagos. O projeto Correios Celular, que inicialmente será aplicado em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, deve ser ampliado para todos os Estados até o fim do ano.

No primeiro ano de operação, a empresa vai oferecer somente planos pré-pagos, chips e recargas, mas estuda a viabilidade da oferta de planos pós-pagos a partir de 2018.



Segundo os Correios, o objetivo é atender a clientes que estejam em busca de "serviços simples, práticos e prestados com transparência". A empresa informou que vai oferecer pacotes que estarão entre os mais baratos do mercado e aposta no diferencial de já ter uma ampla rede de atendimento.



O projeto é resultado de parceria com a EUTV, prestadora de Serviço Móvel Pessoal (SMP) que será responsável pela infraestrutura de suporte às telecomunicações.

Os Correios informaram que não foi necessário fazer nenhum investimento para atuar como operador de telefonia e que será utilizada a rede de agências e a rede corporativa de dados já instaladas, assim como os empregados que já atuam na empresa.

