Corpos de Teori Zavascki e de duas vítimas são resgatados e encaminhados ao IML

Os corpos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras e de uma mulher ainda não identificada chegaram na madrugada desta sexta-feira ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis para perícia.

Outras duas pessoas morreram na queda do avião de pequeno porte na tarde de quinta-feira no mar de Paraty, no Rio de Janeiro, mas ainda não foram resgatados. Entre elas estão o piloto Osmar Rodrigues, 56 anos, e uma segunda mulher ainda não identificada.



Os trabalhos para içar a aeronave devem ser retomados no início da manhã desta sexta-feira. Três embarcações da Marinha e 50 militares estiveram envolvidos nas buscas, além da equipe do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Defesa Civil e barcos pesqueiros.

Após reconhecimento de parentes e a liberação pelo IML, o corpo de Teori Zavascki deve ser encaminhado em Porto Alegre, onde deverá ser a despedida. Segundo assessores próximos da presidente do STF, Cármen Lúcia, a ministra informou que irá respeitar a vontade da família para que a cerimônia ocorra na capital gaúcha e não em Brasília.

Um dos filhos do magistrado, o médico Alexandre Prehn Zavascki, explicou ao G1 que Porto Alegre "é a cidade do coração dele". A família aguarda definição do STF e, até o momento, não há confirmações sobre o velório e o enterro. O próprio Supremo deve divulgar as informações.

O acidente

Segundo a Infraero, o avião prefixo PR-SOM, do modelo Hawker Beechcraft King Air C90 e que pertencia ao grupo Emiliano Empreendimentos, decolou às 13h01min do Campo de Marte, em São Paulo (SP), com destino a Paraty (RJ), e caiu próximo à Ilha Rasa, a dois quilômetros de distância da cabeceira da pista do aeroporto da cidade do Rio de Janeiro.



A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que tomou conhecimento da queda de uma aeronave na altura da Ilha Rasa por volta das 13h45min des quinta-feira. Imediatamente, a Agência da Capitania dos Portos em Paraty (AgParaty) enviou ao local do acidente uma equipe, a fim de prestar apoio na busca aos tripulantes da aeronave.



