Corpos de 29 vítimas são retirados de hotel soterrado por avalanche no centro da Itália

As operações de busca no hotel soterrado por uma avalanche na última semana, no centro da Itália terminaram após a descoberta dos últimos corpos, o que elevou a 29 mortos o balanço definitivo da tragédia. A informação foi confirmada pelas autoridades italianas, nesta quinta-feira.

No total, os 200 socorristas que participaram do dispositivo de resgate conseguiram salvar 11 sobreviventes e encontraram os corpos sem vida de 15 homens e 14 mulheres.

Segundo os meios de comunicação italianos, a maior parte das vítimas foram encontradas em um bloco de neve, cimento e troncos de árvores no que era o bar do hotel antes da catástrofe.

No momento do drama, os clientes e funcionários do hotel aguardavam há várias horas a chegada do limpa-neve para liberar a estrada de acesso.

As necropsias dos seis primeiros corpos extraídos dos destroços concluem que morreram esmagados ou asfixiados pela avalanche e que nenhuma pessoa faleceu por frio esperando as equipes de resgate, explicou na quarta-feira em uma coletiva de imprensa a procuradora de Pescara, Cristina Tedeschini.