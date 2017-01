Corpo é encontrado na Vila Itoupava, em Blumenau

Morte 22/01/2017 | 14h25

O cadáver de um homem foi encontrado sábado à noite em uma vala na Rua Rio Bonito, na Vila Itoupava, em Blumenau. Segundo informações do Polícia Militar, acionada até o local por volta das 19h15min, o corpo estava em avançado estado de decomposição e não foram localizados documentos pessoais com a vítima.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local da ocorrência e o Instituto Geral de Perícias (IGP) recolheu o corpo. Até a publicação desta matéria, a vítima não havia sido identificada.



Segundo o informações do Instituto Médico Legal (IML), o homem foi morto com dois tiros na cabeça, mas tinha sinais de agressão por todo o corpo. Ele era moreno, tinha cabelos castanhos e curtos e duas tatuagens, uma em cada antebraço.



Leia mais

:: Confira notícias de Blumenau e região em santa.com.br