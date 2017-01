Corpo do ministro Teori Zavascki é sepultado em Porto Alegre sob aplausos

Enterro 21/01/2017 | 19h10 Atualizada em

O corpo do ministro Teori Zavascki foi enterrado no final da tarde deste sábado no cemitério Jardim da Paz, na zona leste de Porto Alegre, em cerimônia fechada para familiares e amigos, com poucas autoridades presentes. Marcado por uma salva de palmas e ambiente de consternação, o sepultamento foi realizado após missa de corpo presente.

As cerimônias em Porto Alegre começaram às 9h no prédio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), na casa que Teori inaugurou, como presidente. A cerimônia se estendeu até por volta das 17h, quando o corpo foi levado para o sepultamento no Cemitério Jardim da Paz.

O presidente da República, Michel Temer, e a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, além outras autoridades estiveram presentes no velório. O ministro do STF Teori Zavascki morreu na última quinta-feira em uma queda de avião em Paraty, no Rio de Janeiro.